Під Києвом банда викрала касу на пів мільйона гривень просто на очах у підприємця: фото, відео

Під Києвом банда викрала касу на пів мільйона гривень просто на очах у підприємця: фото, відео

Злочинне тріо скоїло щонайменше три подібні крадіжки в Обухівському, Броварському та Вишгородському районах Київської області.

Під Києвом на очах у бізнесмена викрали касу на півмільйона.

Зловмисники вдавали з себе заможних інвесторів, приїжджали до бізнесменів або забудовників та за злагодженою схемою викрадали готівку з автівок громадян.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила фото і відео.

Лиходії на авто Range Rover приїхали у село Халеп’я до фермера, який проводив ремонтні роботи на території господарства. Поки один із зловмисників розмовляв з підприємцем та пропонував вигідні інвестиції, інші двоє викрадали гроші. Автомобіль крадії припаркували поруч із автівкою господаря таким чином, щоб зручно та непомітно викрасти готівку.

Так, зловмисники викрали у фермера 250 тисяч гривень і 7 тисяч доларів

Правоохоронці встановили, що для вчинення крадіжок чоловіки приїжджали до потерпілих на різних авто та вдавалися до конспірації, аби їх було одразу важко вирахувати.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та, навіть попри те, що автомобіль зловмисників був на інших номерних знаках, вирахували його місцезнаходження та встановили особи зловмисників. Ними виявились 41-річний киянин та 56-річний мешканець Кривого Рогу.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцями проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території Київщини та вживають заходів для пошуку третього фігуранта.

За фактами крадіжок відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до шести років.

Наразі одному із лиходіїв слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання щодо повідомлення підозри другому фігуранту.

Нагадаємо, у Донецькій області невідомі вдерлися на територію комунального підприємства і поцупили трактор вартістю понад півтора мільйона гривень.

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