Посилення карантину у Києві: як працюватиме транспорт від 1 листопада

Посилення карантину у Києві: як працюватиме транспорт від 1 листопада

У громадському транспорті Києва після посилення карантину будуть рейди правоохоронців, які перевірятимуть "ковідні" документи у пасажирів.

У Києві від 1 листопада вводять додаткові карантинні обмеження.

Про це пише "Коронавірус_інфо".

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Так, після посилення карантину громадський транспорт у Києві працюватиме, але є умови. Щоб проїхати маршруткою, метро, тролейбусом чи іншим громадським транспортом пасажир повинен мати повний курс вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко наголосив, що перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців.

"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців", - повідомив Кличко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, від 1 листопада у Києві посилюють карантин до "червоного" рівня. За словами міського голови Віталія Кличка, нині у столиці збільшується кількість госпіталізованих - зокрема тих, хто потребує кисневої підтримки.

Які області незабаром перейдуть до "червоної" зони

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