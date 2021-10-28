Посилення карантину в Києві: що заборонено від 1 листопада

Столиця запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів подолати стрімке розповсюдження коронавірусу.
У Києві від 1 листопада посилять карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час термінового онлайн-брифінгу.
Тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати:
- заклади харчування
- готелі
- установи і заклади соціального захисту
- спортзали та фітнес-центри
- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
Проводити масові заходи та відвідувати торгово-розважальні центри також зможуть містяни тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом.
Діти і підлітки зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, від 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті. Таке рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.
Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної зони". За умови вакцинації 100% персоналу закладів.
"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме. Але. Їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців", - зазначив Кличко.
За словами мера, Київ запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів. Це робиться для того, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих.
"Тому я вкотре звертаюся до всіх: Вакцинуйтеся! Захистіть себе і своїх близьких", - підсумував мер Києва.
Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу в Києві та області щодня зростає. Лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, закликають вакцинуватися та говорять про необхідність запровадження локдауну.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.