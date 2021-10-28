Посилення карантину в Києві: що заборонено від 1 листопада

Столиця запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів подолати стрімке розповсюдження коронавірусу.

У Києві від 1 листопада посилять карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час термінового онлайн-брифінгу.

Тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати:

заклади харчування

готелі

установи і заклади соціального захисту

спортзали та фітнес-центри

ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду

Проводити масові заходи та відвідувати торгово-розважальні центри також зможуть містяни тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом.

Діти і підлітки зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.



Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, від 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті. Таке рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.

Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної зони". За умови вакцинації 100% персоналу закладів.

"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме. Але. Їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців", - зазначив Кличко.



За словами мера, Київ запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів. Це робиться для того, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих.



"Тому я вкотре звертаюся до всіх: Вакцинуйтеся! Захистіть себе і своїх близьких", - підсумував мер Києва.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу в Києві та області щодня зростає. Лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, закликають вакцинуватися та говорять про необхідність запровадження локдауну.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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