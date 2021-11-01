Кількість випадків коронавірусу в Києві за вихідні суттєво зменшилась: статистика на 1 листопада

Кількість випадків коронавірусу в Києві за вихідні суттєво зменшилась: статистика на 1 листопада

Загалом у столиці підтверджено 259 797 випадків COVID-19.

Станом на ранок 1 листопада у Києві зафіксовано 495 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 52 випадки більше, ніж 31 жовтня (443 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 259 797 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 229 466 людей ( 246 за добу)

людей ( за добу) померли 6 208 людей (39 за добу)

У Київській області зафіксовано 151 382 випадків COVID-19 (396 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 134 058 людей ( 80 за добу)

людей ( за добу) померли 3 299 людей (6 за добу)

У листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою. Про це у коментарі ТСН.ua розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"На що нам чекати – складно, звичайно, сказати. Зараз ми перебуваємо на піку, а точніше лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо ще на погіршення ситуації. Я думаю, що наступний місяць у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень. До нового року ми будемо поки що у такому зростанні захворюваності", – зазначила вона.

Нагадаємо, Києві від 1 листопада посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Київ від сьогодні починає жити за суворими карантинними обмеженнями | Новини України

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