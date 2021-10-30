Посварився з вітчимом: у Київській області 16-річний хлопець стрибнув з мосту просто на автівку і загинув

Посварився з вітчимом: у Київській області 16-річний хлопець стрибнув з мосту просто на автівку і загинув

Підліток зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться.

У Київській області 16-річний хлопець стрибнув з мосту просто на автівку і загинув. Підліток напередодні нібито посварився з вітчимом.

Трагедія сталася у ніч проти 30 жовтня близько 2-ї години.

Про це повідомляє поліція Київської області.

До Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що з мосту на лобове скло автомобіля зістрибнув невідомий чоловік. Про це до поліції повідомив сам водій, який їхав вантажівкою MAN у напрямку міста Одеса.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Після того як поліцейські встановили, що це неповнолітній житель міста Узин, на місце прибули працівники ювенальної превенції.

Поліцейські з'ясували, що 16-річний хлопець напередодні нібито посварився з вітчимом через побутові негаразди. Пізніше підліток зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з відміткою "Самогубство". Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини цього трагічного випадку.

Нагадаємо, у Дніпрі 29-річний чоловік намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з 13 поверху багатоповерхівки. Під час стрибка він впав на піддашок.

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