Ужесточение карантина в Киеве: как будет работать транспорт с 1 ноября

Ужесточение карантина в Киеве: как будет работать транспорт с 1 ноября

В общественном транспорте Киева после усиления карантина будут рейды, во время которых будут проверять "ковидные" документы у пассажиров.

В Киеве с 1 ноября вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Об этом пишет "Коронавирус_инфо".

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Так, после усиления карантина общественный транспорт в Киеве будет работать, но есть условия. Чтобы проехать маршруткой, метро, троллейбусом или другим общественным транспортом, пассажир должен иметь полный курс вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А избирательно — специальные группы правоохранителей", — сообщил Кличко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, с 1 ноября в Киеве усиливают карантин до "красного" уровня. По словам городского головы Виталия Кличко, сейчас в столице увеличивается количество госпитализированных — в том числе нуждающихся в кислородной поддержке.

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