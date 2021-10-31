У Києві BMW "зніс" кіоск із фастфудом: постраждалий у лікарні (фото)

Водій, попередньо, був тверезий.
У Києві в ніч проти 31 жовтня водій автомобіля BMW протаранив кіоск, в якому продавали фастфуд. У результаті ДТП є постраждалий.
Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Telegram.
Попередньо відомо, що BMW вилетів з дороги на узбіччя і влетів у кіоск. У результаті аварії, постраждав нічний продавець, його госпіталізували.
Як зазначається, у водія, попередньо, не виявлено слідів алкогольного сп'яніння, він тверезий. Пасажири авто не постраждали.
Нагадаємо, під Києвом 30 жовтня авто виїхало на зустрічну смугу і збило мотоцикліста. 18-річного водія мотоцикла Suzuki госпіталізували у критичному стані, хлопець помер у лікарні.