Київ "почервонів": як від 1 листопада працюватимуть школи і садочки

Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються.
Через погіршання ситуацію з коронавірусом у Києві та переведення столиці до "червоної" зони епіднебезпеки від 1 листопада всі школи, зокрема і молодші класи, будуть переведені на дистанційне навчання.
Про це у четвер, 28 жовтня, заявив мера Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
"Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул від 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів з 1 по 11 класи. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в місті", - заявив Кличко.
За його словами, дитсадки продовжать працювати, але з дотриманням певних правил.
"Що стосується дитячих садків, то вони продовжують працювати, але дотримуючись правил червоної зони - за умови вакцинації 100% персоналу", - сказав Кличко.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
- У Києві через погіршення COVID-ситуації посилюють карантинні обмеження від 1 листопада.
- У столиці запроваджуються наступні обмеження: заклади харчування, готелі, спортзали, ТРЦ дозволяється відвідувати лише с негативним ПЛР-тестом або СOVID-сертифікатами.
- У столиці за останню добу захворіла 1451 людина, летальних випадків – 39.