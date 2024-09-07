У Києві спалахнула масштабна пожежа: над містом – стіна з диму

Розрахунки рятувальників вже прямують на місце НП.

У Києві спалахнула масштабна пожежа. Велетенська хмара диму піднімається над містом. Повідомляється, що загорання сталося в районі затоки Верблюд на столичній Оболоні. Про це повідомив кореспондент ТСН.

У ДСНС Києва кажуть, що пожежні розрахунки вже прямують на місце надзвичайної події.

"Попередньо є загоряння трав’яного настилу, підрозділи слідують на місце", - повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва. Наразі невідома площа пожежі та причини загоряння.

В Києві на Оболоні маштабна пожежа

Нагадаємо, рятувальники повідомляють про новий осередок пожежі в Чорнобильській зоні. Ліквідація триває вже п’ятий день. Наразі повідомляється про нове загоряння на заході Зони відчуження, поблизу Народичів та Овруча. Волонтери також зазначають, що вогонь перейшов за межі зони.

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