Цуценя Плюш / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною після того, як у мережі з’явилися кадри знущання чоловіка з власного собаки.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

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Повідомлення про інцидент в одному з житлових комплексів Оболонського району надійшло до поліції напередодні. На кадрах із камери відеоспостереження зафіксовано, як чоловік під час прогулянки б’є ногою домашнього улюбленця та із силою тягне його за нашийник.

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Правоохоронці оперативно встановили особу порушника — ним виявився 47-річний місцевий мешканець.

Задля захисту тварини поліцейські вилучили собаку у власника. Врятованим виявилося 10-місячне цуценя породи мальтипу на кличку Плюш. Наразі його направлено до ветеринарної клініки, де фахівці проведуть повне обстеження та нададуть оцінку стану його здоров’я.

Кадр з камер відеоспостереження / © Поліція Києва

Цуценя Плюш / © Поліція Києва

Власник Плюша / © Поліція Києва

За цим фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва жінка викинула собаку породи пінчер з четвертого поверху: тварина загинула.

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