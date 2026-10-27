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- Київ
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Бив ногою та тягав: чоловік знущався з цуценяти в елітному ЖК Києва — чим все закінчилось
Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження проти 47-річного жителя Оболонського району, який б’є та тягає за нашийник 10-місячне цуценя мальтипу на кличку Плюш.
У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною після того, як у мережі з’явилися кадри знущання чоловіка з власного собаки.
Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.
Повідомлення про інцидент в одному з житлових комплексів Оболонського району надійшло до поліції напередодні. На кадрах із камери відеоспостереження зафіксовано, як чоловік під час прогулянки б’є ногою домашнього улюбленця та із силою тягне його за нашийник.
Правоохоронці оперативно встановили особу порушника — ним виявився 47-річний місцевий мешканець.
Задля захисту тварини поліцейські вилучили собаку у власника. Врятованим виявилося 10-місячне цуценя породи мальтипу на кличку Плюш. Наразі його направлено до ветеринарної клініки, де фахівці проведуть повне обстеження та нададуть оцінку стану його здоров’я.
За цим фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Подільському районі Києва жінка викинула собаку породи пінчер з четвертого поверху: тварина загинула.