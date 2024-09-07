У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Столицю атакували ворожі бзепілотники.
В ніч проти 7 вересня у Києві пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Києві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у Повітряних силах повідомили, що зі сходу столицю атакують ворожі ударні безпілотник.
В свою чергу начальник КМВА Сергій Попко заявив, що в Києві працюють сили протиповітряної оборони.
Пізніше у КМВА повідомили, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, у дворі житлового будинку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА.
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