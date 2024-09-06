Опинилися за ґратами за підпал авто ЗСУ: у Києві затримали двох поплічників ворога

За підпал автівки військових у Дарницькому районі чоловіки можуть провести наступні вісім років за ґратами.

Поліція Києва разом з СБУ затримали у столиці двох паліїв автівок військових, які діяли за вказівкою російських спецслужб.

Про це повідомили у поліції Києва.

"Поліцейські встановили, що двоє чоловіків, 25 та 26 років, приїхали до Києва у пошуках роботи та, не замислюючись про наслідки, стали працювати на ворога. Спільники знайшли оголошення в інтернеті, де ворожі спецслужби пропонували за гроші здійснювати підпали військових авто й, погодившись на їх пропозицію, підпалили військовий автомобіль у Дарницькому районі", – йдеться у повідомленні.

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У поліції розповіли, що палії були впевнені, що використання засобів конспірації, які їм порадили російські куратори, дозволить їм уникнути покарання. Але невдовзі обох чоловіків затримали співробітники поліції та СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Суд вже обрав паліям запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави. За вчинений злочин їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

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