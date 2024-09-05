У Києві двоє хлопців пошкодили поліцейське авто: що вони зробили та що їм загрожує (фото)

22-річні місцеві мешканці, перебуваючи напідпитку, порізали ножем шини автомобіля, поки співробітники Управління поліції охорони відпрацьовували виклик.
У Києві на Печерську двоє молодиків пошкодили поліцейське авто.
Про це повідомляє поліція Києва.
"Подія сталася днями у Печерському районі столиці. Поки наряд співробітників Управління поліції охорони відпрацьовував виклик щодо порушення тиші у вечірній час, невідомі порізали колеса їхнього службового автомобіля.
Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, до вчинення злочину причетні двоє 22-річних місцевих мешканців.
"Молодики, перебуваючи напідпитку, порізали ножем шини службового авто й втекли. Втім вже за декілька годин ми їх розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – каже Дубрава.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо, у Києві кремезний чоловік штовхав і викидав жінок з автобуса.
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