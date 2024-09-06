У Києві пасажир забув у таксі 30 тисяч доларів: що зробив водій (фото)

Таксист стверджував, що в салоні авто нічого не знаходив.

У Києві таксист привласнив забуті пасажиром 30 тис. дол. Поліцейські повідомили водієві про підозру.

Про це повідомила поліція Києва.

Гроші у столичному таксі забув 61-річний вчитель на пенсії. Коли він виявив, що коробки із накопиченнями немає, то одразу звернувся до служби підтримки таксі. Однак водій, який виконував замовлення, стверджував, що в салоні авто нічого не знаходив.

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"Натомість зловмисник вирішив присвоїти гроші пенсіонера й закопав їх в парку", – зазначили в поліції.

Правоохоронці розшукали 53-річного водія та затримали його.

Вдалося знайти і сховок із грошима. Поліцейські вилучили кошти як речовий доказ і невдовзі повернуть їх потерпілому.

За вчинення крадіжки в особливо великих розмірах фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Києві таксист привласнив 30 тис. дол., які забув пасажир / Фото: поліція Києва

До слова, напередодні у Києві трапився шокувальний випадок, коли чоловік виштовхав з автобуса двох жінок разом з валізами на зупинку громадського транспорту. Інцидент зняли на відео.

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