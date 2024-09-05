Атака "Шахедами" по Київщині: в ОВА повідомили про наслідки

У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Російські війська у ніч проти 5 вересня атакували Київську область безпілотниками "Шахед". Внаслідок падіння уламків пошкоджені шість приватних будинків.

Про це повідомила Київська ОВА.

Під час чергової масованої атаки ворога ударними дронами на Київщину тривога тривала 11 годин. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

В ОВА заявили про відсутність влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури. Також минулося без постраждалих.

Однак унаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені шість приватних будинків: вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також пошкоджено господарську будівлю та авто. А ще побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків.

У трьох районах Київщині ліквідовано пожежі трав’яної підстилки.

Нагадаємо, під час російської масованої атаки дронами-камікадзе у ніч проти 5 вересня сили ППО збили над Україною 60 "Шахедів".

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