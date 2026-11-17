Катаріна Матернова / © Getty Images

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Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова провела ніч в укритті через масовану російську атаку на Київ, почувши кілька перших потужних вибухів безпосередньо дорогою до сховища.

Про це дипломатка розповіла під час виступу на форумі «Стійкість у дії: люди, права, держава».

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Відповідаючи на запитання про своє самопочуття після безсонної ночі, Матернова зізналася, що відчуває сильну втому. Вона також прокоментувала наслідки ворожих ударів по столичній інфраструктурі.

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За словами євродипломатки, влучання по Північному та Південному мостах спричинили справжній хаос на дорогах Києва, а цілеспрямованими атаками на енергетичну систему Росія намагається змусити українців мерзнути.

Водночас пані посол наголосила на необхідності зберігати стійкість та продовжувати роботу попри втому і російський терор.

«Тому треба встати, прийняти душ і продовжувати», — резюмувала Катаріна Матернова.

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері та на світанку 17 листопада армія агресорки Росії вкотре атакувала Київ. Під прицілом опинилися столичні мости, а також житлові будинки на Оболоні. Є загиблі.

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