В Киеве раздались взрывы: работает ПВО

Столицу атаковали вражеские бзепилотники.
В ночь на 7 сентября в Киеве прозвучала серия взрывов.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Киеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед взрывами в Воздушных силах сообщили, что с востока столицу атакуют вражеские ударные беспилотники.
В свою очередь начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине силы ПВО сработали по враждебным БПЛА.
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