В Киеве раздались взрывы: работает ПВО

В ночь на 7 сентября в Киеве прозвучала серия взрывов.

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Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Киеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед взрывами в Воздушных силах сообщили, что с востока столицу атакуют вражеские ударные беспилотники.

В свою очередь начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине силы ПВО сработали по враждебным БПЛА.

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