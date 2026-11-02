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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве опровергли радиационную угрозу: КГГА объяснила ситуацию с оповещением

В городской администрации сообщили о вероятном враждебном вмешательстве в приложение Воздушная тревога и заверили, что столичная система оповещения работает штатно.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ядерная угроза

Ядерная угроза / © Unsplash

В Киеве нет радиационной угрозы . Приложение «Киев Цифровой» и уличная система оповещения работают в штатном режиме и будут сообщать о воздушной тревоге в случае опасности.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация .

По информации Воздушных сил ВСУ, на которую ссылается КГГА, приложение «Воздушная тревога», вероятно, испытало враждебное вмешательство.

"Никакой радиационной угрозы нет", - подчеркнули в администрации.

К моменту обнародования сообщения воздушной тревоги в столице не было. Информацию о ее объявлениях и отбоях также публикуют в официальном Telegram-канале КГГА.

Городские власти призвали киевлян сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями официальных источников.

Напомним, что ранее мы писали о том , как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тревога!"

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