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- Киев
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В Киеве опровергли радиационную угрозу: КГГА объяснила ситуацию с оповещением
В городской администрации сообщили о вероятном враждебном вмешательстве в приложение Воздушная тревога и заверили, что столичная система оповещения работает штатно.
В Киеве нет радиационной угрозы . Приложение «Киев Цифровой» и уличная система оповещения работают в штатном режиме и будут сообщать о воздушной тревоге в случае опасности.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация .
По информации Воздушных сил ВСУ, на которую ссылается КГГА, приложение «Воздушная тревога», вероятно, испытало враждебное вмешательство.
"Никакой радиационной угрозы нет", - подчеркнули в администрации.
К моменту обнародования сообщения воздушной тревоги в столице не было. Информацию о ее объявлениях и отбоях также публикуют в официальном Telegram-канале КГГА.
Городские власти призвали киевлян сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями официальных источников.
Напомним, что ранее мы писали о том , как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тревога!"