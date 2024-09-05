В Киеве двое парней повредили полицейский автомобиль: что они сделали и что им грозит (фото)

22-летние местные жители, будучи подшофе, порезали ножом шины автомобиля, пока сотрудники Управления полиции охраны отрабатывали вызов.
В Киеве на Печерске двое парней повредили полицейский автомобиль.
Об этом сообщает полиция Киева.
"Событие произошло на днях в Печерском районе столицы. Пока наряд сотрудников Управления полиции охраны отрабатывал вызов по поводу нарушения тишины в вечернее время, неизвестные порезали колеса их служебного автомобиля.
Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, к совершению преступления причастны двое 22-летних местных жителей.
"Молодчики, будучи подшофе, порезали ножом шины служебного авто и скрылись. Впрочем, уже через несколько часов мы их разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорит Дубрава.
Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Напомним, в Киеве коренастый мужчина толкал и выбрасывал женщин из автобуса.
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