В Киеве двое парней повредили полицейский автомобиль: что они сделали и что им грозит (фото)

В Киеве на Печерске двое парней повредили полицейский автомобиль.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Событие произошло на днях в Печерском районе столицы. Пока наряд сотрудников Управления полиции охраны отрабатывал вызов по поводу нарушения тишины в вечернее время, неизвестные порезали колеса их служебного автомобиля.

В Киеве двое 22-летних парней повредили полицейский автомобиль / Фото: Полиция Киева / Facebook

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, к совершению преступления причастны двое 22-летних местных жителей.

В Киеве двое 22-летних парней повредили полицейский автомобиль / Фото: Полиция Киева / Facebook

"Молодчики, будучи подшофе, порезали ножом шины служебного авто и скрылись. Впрочем, уже через несколько часов мы их разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорит Дубрава.

В Киеве двое 22-летних парней повредили полицейский автомобиль / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Напомним, в Киеве коренастый мужчина толкал и выбрасывал женщин из автобуса.

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