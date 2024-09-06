В Киеве пассажир забыл в такси 30 тысяч долларов: что сделал водитель (фото)

Таксист утверждал, что в салоне авто ничего не находил.

В Киеве таксист присвоил забытые пассажиром 30 тыс. дол. Полицейские сообщили водителю о подозрении.

Об этом сообщила полиция Киева.

Деньги в столичном такси забыл 61-летний учитель на пенсии. Когда он обнаружил, что коробки с накоплениями нет, сразу обратился в службу поддержки такси. Однако водитель, выполнявший заказ, утверждал, что в салоне авто ничего не находил.

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"Вместо этого злоумышленник решил присвоить деньги пенсионера и зарыл их в парке", — отметили в полиции.

Правоохранители разыскали 53-летнего водителя и задержали его.

Удалось найти и тайник с деньгами. Полицейские изъяли средства как вещественное доказательство и вскоре вернут их потерпевшему.

За совершение кражы в особо крупных размерах фигуранту грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве таксист присвоил 30 тыс. долл., которые забыл пассажир/Фото: полиция Киева

К слову, накануне в Киеве случился шокирующий случай, когда мужчина вытолкал из автобуса двух женщин вместе с чемоданами на остановку общественного транспорта. Инцидент был снят на видео.

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