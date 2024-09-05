В Киевской области во время сжигания сухостоя погибла женщина: фото

Погибшей оказалась 82-летняя хозяйка, решившая навести порядок во дворе.
В Киевской области во время обжига сухостоя погибла женщина
Об этом сообщает ГСЧС Киевской области.
Спасатели получили уведомление о пожаре в селе Сукачи Вышгородского района горел травяной настил на территории частного домовладения. Площадь возгорания составила около 0,9 га.
Приступив к тушению, специалисты Службы спасения обнаружили тело женщины.
Погибшей оказалась 82-летняя хозяйка, решившая навести порядки на дворе.
- "Уважаемые граждане, не сжигайте сухостои! Не рискуйте собственной жизнью ради бытовых мелочей!"
- Помните: за самовольное сжигание растительности или ее остатков предусматривается штраф в размере от 3 тысяч до 6 тысяч гривен", — подчеркнули спасатели.
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