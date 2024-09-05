В Киевской области во время сжигания сухостоя погибла женщина: фото

Погибшей оказалась 82-летняя хозяйка, решившая навести порядок во дворе.

В Киевской области во время обжига сухостоя погибла женщина

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области.

Спасатели получили уведомление о пожаре в селе Сукачи Вышгородского района горел травяной настил на территории частного домовладения. Площадь возгорания составила около 0,9 га.

На Киевщине во время обжига сухостоя погибла женщина/Фото: ГСЧС Киевщины

Приступив к тушению, специалисты Службы спасения обнаружили тело женщины.

Погибшей оказалась 82-летняя хозяйка, решившая навести порядки на дворе.

"Уважаемые граждане, не сжигайте сухостои ! Не рискуйте собственной жизнью ради бытовых мелочей!"

! Не рискуйте собственной жизнью ради бытовых мелочей!" Помните: за самовольное сжигание растительности или ее остатков предусматривается штраф в размере от 3 тысяч до 6 тысяч гривен", — подчеркнули спасатели.

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