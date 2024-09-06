Оказались за решеткой за поджог авто ВСУ: в Киеве задержали двух приспешников врага

За поджог автомобиля военных в Дарницком районе мужчины могут провести следующие восемь лет за решеткой.

Полиция Киева вместе с СБУ задержали в столице двух поджигателей автомобиля военных, действовавших по указанию российских спецслужб.

Об этом сообщили в полиции Киева.

"Полицейские установили, что двое мужчин, 25 и 26 лет, приехали в Киев в поисках работы и, не задумываясь о последствиях, стали работать на врага. Сообщники нашли объявление в интернете, где вражеские спецслужбы предлагали за деньги совершать поджоги военных авто и, согласившись на их предложение, подожгли военный автомобиль в Дарницком районе", – говорится в сообщении.

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В полиции рассказали, что поджигатели были уверены, что использование средств конспирации, которые им посоветовали российские кураторы, позволит им избежать наказания. Но вскоре обоих мужчин задержали сотрудники полиции и СБУ.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Суд уже избрал поджигателям меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога. За совершенное преступление им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести будущие 10 лет за решеткой.

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