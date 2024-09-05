На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка: фото

Загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.
На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка
Про це повідомляє ДСНС Київської області.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Площа загоряння становила близько 0,9 га.
Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки.
Загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.
- "Шановні громадяни, не паліть сухостій! Не ризикуйте власним життям заради побутових дрібниць!
- Пам'ятайте: за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачається штраф обсягом від 3 тисяч до 6 тисяч гривень", – наголосили рятувальники.
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