Загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.

На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Площа загоряння становила близько 0,9 га.

На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка / Фото: ДСНС Київщини

Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки.

Загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.

"Шановні громадяни, не паліть сухостій ! Не ризикуйте власним життям заради побутових дрібниць!

! Не ризикуйте власним життям заради побутових дрібниць! Пам'ятайте: за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачається штраф обсягом від 3 тисяч до 6 тисяч гривень", – наголосили рятувальники.

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