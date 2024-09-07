В Киеве вспыхнул масштабный пожар: над городом – стена из дыма

В Киеве загорелся масштабный пожар. Громадное облако дыма поднимается над городом. Сообщается, что возгорание произошло в районе залива Верблюд на Оболони. Об этом сообщил корреспондент ТСН.

В ГСЧС Киева говорят, что пожарные расчеты уже направляются на место чрезвычайного происшествия.

"Предварительно есть возгорание травяного настила, подразделения следуют на место", — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева. Пока неизвестна площадь пожара и причины возгорания.

В Киеве на Оболони масштабный пожар

Напомним, спасатели сообщают о новой ячейке пожара в Чернобыльской зоне. Ликвидация длится уже пятый день. В настоящее время сообщается о новом возгорании на западе Зоны отчуждения, близ Народичей и Овруча. Волонтеры также отмечают, что огонь перешел за пределы зоны.

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