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РФ атакувала безпілотниками Київську область: які наслідки

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РФ атакувала безпілотниками Київську область: які наслідки

Безпілотник. / Фото: Associated Press

доповнюється

Вночі 7 вересня армія РФ вкотре атакувала Київську область ударними безпілотниками. Через атаку дронами тривога тривала понад 8 годин.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.  Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - йдеться у повідомленні.

Втім, внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. У домівках вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів. Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Займання ліквідували.

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