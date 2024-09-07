У Києві уламки дронів впали на житловий будинок та дитячий садок

У ніч проти 7 вересня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого уламки дронів впали на житловий будинок та територію дитячого садочку.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, у дворі житлового будинку", — зазначив Попко.

Згодом Сергій Попко повідомив, що уламки російських дронів впали ще й у Дніпровському районі столиці.

"Попередньо, на територію дитячого садочку. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі вдалося знищити всі ударні дрони, якими окупанти атакували Київ.

Дрони типу "Shahed" почали залітати на Київщину опівночі, з різних напрямків.

"До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона", - написав очільник КМВА Сергій Попко.

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