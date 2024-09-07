В Киеве обломки дронов упали на жилой дом и детский сад

В ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего обломки дронов упали на жилой дом и территорию детского сада.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В результате атаки российских ударных БПЛА в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, во дворе жилого дома", — отметил Попко.

Позже Сергей Попко сообщил, что обломки российских дронов упали еще и в Днепровском районе столицы.

"Предварительно, на территорию детского сада. Оперативные службы следуют на место. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Что известно о ночной атаке

Этой ночью удалось уничтожить все ударные дроны, которыми оккупанты атаковали Киев.

Дроны типа "Shahed" начали залетать на Киевщину в полночь, по разным направлениям.

"До Киева вплотную дроны достались около трех ночи. Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона", — написал глава КМВА Сергей Попко.

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