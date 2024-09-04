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У Києві спалахнула масштабна пожежа у зеленій зоні: фото, відео

У Києві спалахнула масштабна пожежа у зеленій зоні: фото, відео

У Києві сталася масштабна пожежа у зеленій зоні / Фото: Управління ДСНС Києва

Горіла суха трава та чагарники.

У середу, 4 вересня, у Подільському районі міста Києва спалахнула масштабна пожежа у зеленій зоні в районі проспекту Європейського Союзу.

Про це повідомили в ДСНС міста Києва, опублікувавши фото та відео з місця події.

© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва

“Горіла трава та чагарники. Через вітер існувала загроза швидкого поширення вогню”, — йдеться у повідомленні. 

© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва
© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва
© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва

Приборкати полум’я пожежникам вдалося лише за півтори години. Вогонь охопив територію загальною площею близько 3000 кв. м.

© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва

“Жертв або постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці”, — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднімався в небо на лівому березі столиці.

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