У Києві спалахнула масштабна пожежа у зеленій зоні: фото, відео

У середу, 4 вересня, у Подільському районі міста Києва спалахнула масштабна пожежа у зеленій зоні в районі проспекту Європейського Союзу.

Про це повідомили в ДСНС міста Києва, опублікувавши фото та відео з місця події.

Фото: Управління ДСНС Києва

“Горіла трава та чагарники. Через вітер існувала загроза швидкого поширення вогню”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Управління ДСНС Києва

Фото: Управління ДСНС Києва

Фото: Управління ДСНС Києва

Приборкати полум’я пожежникам вдалося лише за півтори години. Вогонь охопив територію загальною площею близько 3000 кв. м.

Фото: Управління ДСНС Києва

“Жертв або постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці”, — повідомили в ДСНС.