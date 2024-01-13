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У Києві проводять евакуацію з ТРЦ через загоряння — Кличко

У Києві проводять евакуацію з ТРЦ через загоряння — Кличко

Фото ілюстративне / Фото: Управління ДСНС Києва

Попередньо, загоряння сталось у дитячій кімнаті центру.

В Соломʼянському районі Києва проводиться евакуація людей з торгівельно-розважального центру "Космополит".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що евакуація проводиться через загоряння, яке сталося в дитячій кімнаті на 4 поверсі.

"У Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей з ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння. Попередньо — на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті. 
Екстрені служби прямують на місце", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві спалахнула масштабна пожежа, стовп чорного диму піднімається над столичними Березняками.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині стаффордширський терʼєр покусав двох дітей, у поліції розповіли подробиці.

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