Київ. / © Associated Press

Реклама

У четвер зранку, 12 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Столицю сколихнули вибухи. Стались влучання.

Що відомо про наслідки атаки на столицю — читайте на ТСН.ua.

Реклама

Протягом ранку у Києві кілька разів оголошували «жовту» повітряну тривогу. Остання розпочалася о 08:16. Військові попереджали про реактивні БПЛа курсом на столицю. Пролунало кілька сильних вибухів.

Реклама

«Приліт» у будинок на Солом’янці

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на Солом’янці дрон влучив у дев’ятибагатоповерхівку.

«У Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА сталося займання від третього до шостого поверху житлового будинку. Попередньо, є часткове руйнування на рівні п’ятого поверху», — повідомив мер.

За даними влади, станом на 09:00 відомо про щонайменше двох постраждалих внаслідок атаки. Крім того, загинула 44-річна жінка.

Дрон влетів у дев’ятиповерховий будинок у Солом’янському районі Києва.

Дрон влетів у дев’ятиповерховий будинок у Солом’янському районі Києва.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила балістикою і дронами під Києвом. В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Реклама

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів