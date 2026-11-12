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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Час на прочитання
1 хв

Зранку Росія вдарила по житловому будинку в Києві: загинула жінка — усі деталі (оновлено)

Під час «жовтої» повітряної тривоги у Києві сталося кілька потужних вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ.

Київ. / © Associated Press

У четвер зранку, 12 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Столицю сколихнули вибухи. Стались влучання.

Що відомо про наслідки атаки на столицю — читайте на ТСН.ua.

Протягом ранку у Києві кілька разів оголошували «жовту» повітряну тривогу. Остання розпочалася о 08:16. Військові попереджали про реактивні БПЛа курсом на столицю. Пролунало кілька сильних вибухів.

«Приліт» у будинок на Солом’янці

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на Солом’янці дрон влучив у дев’ятибагатоповерхівку.

«У Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА сталося займання від третього до шостого поверху житлового будинку. Попередньо, є часткове руйнування на рівні п’ятого поверху», — повідомив мер.

За даними влади, станом на 09:00 відомо про щонайменше двох постраждалих внаслідок атаки. Крім того, загинула 44-річна жінка.

Дрон влетів у дев’ятиповерховий будинок у Солом’янському районі Києва.

Дрон влетів у дев’ятиповерховий будинок у Солом’янському районі Києва.

Дрон влетів у дев’ятиповерховий будинок у Солом’янському районі Києва.

Дрон влетів у дев’ятиповерховий будинок у Солом’янському районі Києва.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила балістикою і дронами під Києвом. В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

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