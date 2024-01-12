На Київщині стаффордширський терʼєр покусав двох дітей: у поліції розповіли подробиці (фото)

Власник тварини вигулював її без намордника та повідця.

У Борисполі Київської області собака бійцівської породи напав та покусав двох дітей. Власник тварини вигулював її без намордника та повідця.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київщини. На порушника склали адмінматеріали.

"Днями поліцейські отримали виклик на вулицю Ясну у Борисполі. Заявниця гуляла з двома дітьми надворі та помітила чоловіка, який вигулював собаку бійцівської породи без повідця і намордника. Згодом, собака напала на дітей та покусала їх", – розповіли в пресслужбі.

На місці події поліцейські виявили заявницю з дітьми, а також чоловіка з собакою породи стаффордширський тер'єр без повідця та намордника. Окрім того, власник чотирилапого агресивно поводився та гучно сварився, використовуючи лайливу лексику.

Власник амстафа / Фото: Патрульна поліція Київської області

Відтак охоронці порядку склали на чоловіка протоколи за ч. 3 ст. 154 (Вигулювання собак без повідків і намордників, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людини) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Також патрульні доправили заявницю з дітьми до найближчого медичного закладу, де лікарі оглянули малечу та надали необхідну медичну допомогу.

Правила вигулу тварин:

не супроводжуйте тварин, перебуваючи в стані сп'яніння;

не приводьте тварин у приміщення магазинів, кафе, установ охорони здоров'я, освіти, дитячих та спортивних майданчиків;

не залишайте тварин без догляду;

не купайте тварин на території міських пляжів та у фонтанах тощо;

перевозьте тварин у міському транспорті лише у спеціальних контейнерах чи на задньому майданчику трамвая або тролейбуса, собак великих порід лише на повідку та у наморднику;

вигулюйте тварин у відведеному для цього місці;

використовуйте під час прогулянок тварин повідець та намордник;

прибирайте екскременти за своїми тваринами.

Вигулювати тварин дозволяється громадянам, що досягли 14-річного віку, а вигул собак потенційно небезпечних порід дозволяється від 18 років.

"Памʼятайте, що порушення правил утримання собак чи котів тягне за собою попередження, штраф, або ж штраф з конфіскацією улюбленця", - нагадали у поліції.

Нагадаємо, у Вінницькій області пітбуль пошматував двох дітей.

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