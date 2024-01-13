В Киеве проводят эвакуацию ТРЦ из-за возгорания — Кличко

Предварительно возгорание произошло в детской комнате центра.
В Соломенском районе Киева проводится эвакуация людей из торгово-развлекательного центра "Космополит".
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он сообщил, что эвакуация проводится из-за возгорания, которое произошло в детской комнате на 4 этаже.
"В Соломенском районе столицы проходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание. Предварительно — на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате.
Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар, столб черного дыма поднимается над столичными Березняками.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области стаффордширский терьер покусал двоих детей, в полиции рассказали подробности.
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