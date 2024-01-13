В Киеве проводят эвакуацию ТРЦ из-за возгорания — Кличко

В Соломенском районе Киева проводится эвакуация людей из торгово-развлекательного центра "Космополит".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил, что эвакуация проводится из-за возгорания, которое произошло в детской комнате на 4 этаже.

"В Соломенском районе столицы проходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание. Предварительно — на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате.

Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар, столб черного дыма поднимается над столичными Березняками.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области стаффордширский терьер покусал двоих детей, в полиции рассказали подробности.

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