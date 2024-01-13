У Києві сталася пожежа в сміттєзбірнику: загинули люди (фото)

У Дніпровському районі столиці вночі сталася пожежа. Рятувальники виявили тіла двох осіб.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м.Києві.

"13 січня о 00:14 надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Амвросія Бучми. Займання сталося у сміттєзбірнику на першому поверсі. Загоряння ліквідовано о 00:43. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох осіб", - зазначили рятувальники.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Чернігівщині під час пожежі у будинку загинули мати та її діти. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: