У Києві судитимуть організаторку нелегального грального клубу: яке покарання їй загрожує

Жінці загрожує штраф до 680 тисяч гривень.

У Києві судитимуть організаторку підпільного грального клубу, яка надавала послуги з азартних ігор через Інтернет без ліцензії.

Про це повідомили у теруправлінні Бюро економічної безпеки у Києві.

Детективи викрили черговий нелегальний гральний заклад у столиці. Під час обшуку вилучили 10 одиниць комп’ютерної техніки, гроші та інші предмети та речі, які свідчать про протиправну діяльність.

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Організаторці оголосили підозру за частиною 1 статті 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом). Обвинувальний акт направили до суду. Жінці загрожує штраф від 170 тисяч гривень до 680 тисяч гривень.

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