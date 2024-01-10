На Київщині затримали хлопця, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річної дівчини

На Київщині оголосили підозру молодику, який може бути причетний до зґвалтування 14-річної дівчини.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Київської області.

Як стало відомо, до правоохоронців звернулася мешканка передмістя столиці та повідомила, що невідомий чоловік зґвалтував її неповнолітню доньку.

“Поліцейські встановили, що 18-річний мешканець Кіровоградської області познайомився з дівчиною в кафе. Згодом вони вирішили поїхати до його знайомого у передмістя, де фігурант і зґвалтував потерпілу. Правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини провели обшук у квартирі 19-річного мешканця села Софіївська Борщагівка і за місцем проживання зловмисника на Кіровоградщині та вилучили речові докази”, - розповіли в Нацполіції.

Там також додали, що за фактом зґвалтування неповнолітньої особи, за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури, слідчі оголосили фігуранту про підозру (ч. 3 ст. 152 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі квартири містян грабують мародери та засипає сніг.

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