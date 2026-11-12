Тотальний блекаут у Києві можливий навіть із генераторами: ексміністр пояснив, наскільки вистачить пального

Відключення електроенергії

Реклама

Дизельні генератори великої потужності, які вже підключили в Києві, не зможуть тривалий час забезпечувати електроенергією усіх споживачів. Їх використовуватимуть передусім для підтримки критичної інфраструктури, а запасів пального може вистачити приблизно на один-два тижні.

Про це заявив колишній міністр енергетики України Іван Плачков в ефірі «Київ 24».

Реклама

За його словами, у столиці вже встановили значну кількість потужних дизельних генераторів. Потужність окремих установок становить 1,5–2 МВт. Водночас вони мають значне споживання пального. Один генератор може витрачати близько пів тонни дизеля на добу.

Реклама

Чому генератори не врятують Київ від повного блекауту

Плачков пояснив, що альтернативна генерація не здатна повністю замінити централізоване електропостачання столиці. В разі масштабних відключень генератори підхоплюватимуть навантаження і забезпечуватимуть роботу найважливіших об’єктів.

Йдеться насамперед про водо- й теплопостачання, насосні станції та інші системи життєзабезпечення міста.

Однак такі установки не розраховані на безперервну роботу протягом багатьох тижнів. За словами ексміністра, обладнання потребує періодичних зупинок і технічного обслуговування відповідно до встановлених регламентів.

Окремою проблемою залишається забезпечення пальним. Плачков оцінює наявні запаси дизеля приблизно в один-два тижні. Водночас йдеться про ресурс для підтримки критичної інфраструктури, а не про повноцінне електропостачання усього Києва.

Реклама

«Це тільки для життєзабезпечення. У місті світла не буде незважаючи на когенерацію. Це цілком можливо», — наголосив він.

Який сценарій може призвести до тотального блекауту

За оцінкою Плачкова, одним із найбільших ризиків залишаються російські удари по підстанціях, через які електроенергія від атомних електростанцій передається споживачам. Особливо вразливими можуть бути напрямки, які забезпечують транспортування електроенергії на лівий берег Києва.

Ексміністр не виключає, що за таких обставин столиця може залишитися без централізованого електропостачання навіть за наявності генераторів і когенераційних установок. Водночас він назвав такий розвиток подій найбільш песимістичним сценарієм.

Скільки часу потрібно на відновлення енергооб’єктів

За оцінкою Івана Плачкова, відновити пошкоджені енергетичні об’єкти можна протягом двох-чотирьох тижнів. Однак для цього необхідно мати відповідне обладнання, достатню кількість фахівців і фінансування.

Реклама

Водночас ексміністр попереджає, що навіть наявність генераторів і когенераційних установок не виключає повного знеструмлення столиці.

«Це в місті світла не буде незважаючи на когенерацію. І такий сценарій для міста Києва цілком можливий», — зазначив він.

За словами Плачкова, особливо небезпечними можуть бути удари по підстанціях, які забезпечують передачу електроенергії від атомних електростанцій. Це, зокрема, створює ризики для електропостачання лівого берега столиці.

Ексміністр назвав такий розвиток подій найбільш песимістичним сценарієм, але наголосив, що його не можна виключати.

Раніше в Офісі президента Зеленського закликали українців робити запаси перед важкою зимою. Зокрема, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно готуватися до складної зими, адже наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру стають дедалі відчутнішими.

Новини партнерів