Прем’єр Британії відвідав в Києві багатоповерхіку, куда влучила російська ракета (фото)

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час робочої поїздки до Києва відвідав розтрощену окупантами багатоповерхівку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, Ріші Сунак відвідав місце, куди влучила російська ракета. В багатоповерхівці проживало понад 700 людей. Внаслідок удару загинули чотири людини, ще 50 отримали поранення різною ступні тяжкості.

“Разом із Ріші Сунаком та заступником керівника Офісу Президента України Олексієм Кулебою подякували рятувальникам ДСНС, які першими приїхали на місце події та діставали постраждалих з-під завалів. Також поспілкувались із жителями, які втратили оселі та транспорт, але не втрачають впевненості у перемозі України. Велика Британія є нашим надійним і потужним партнером, другом. Підписаний сьогодні двосторонній безпековий договір - результат масштабних зусиль Президента України та Офісу Глави держави. Це історичний крок на шляху отримання безпекових гарантій для України”, - наголосив Клименко.

Нагадаємо, що новий документ між Лондоном та Києвом охоплює сфери від інформаційної та кібербезпеки до мілітарної співпраці.

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