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Прем’єр Британії відвідав в Києві багатоповерхіку, куда влучила російська ракета (фото)

Прем’єр Британії відвідав в Києві багатоповерхіку, куда влучила російська ракета (фото)

Фото: соцмережі

В багатоповерхівці проживало понад 700 людей.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час робочої поїздки до Києва відвідав розтрощену окупантами багатоповерхівку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, Ріші Сунак відвідав місце, куди влучила російська ракета. В багатоповерхівці проживало понад 700 людей. Внаслідок удару загинули чотири людини, ще 50 отримали поранення різною ступні тяжкості.

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“Разом із Ріші Сунаком та заступником керівника Офісу Президента України Олексієм Кулебою подякували рятувальникам ДСНС, які першими приїхали на місце події та діставали постраждалих з-під завалів. Також поспілкувались із жителями, які втратили оселі та транспорт, але не втрачають впевненості у перемозі України.  Велика Британія є нашим надійним і потужним партнером, другом. Підписаний сьогодні двосторонній безпековий договір - результат масштабних зусиль Президента України та Офісу Глави держави. Це історичний крок на шляху отримання безпекових гарантій для України”, - наголосив Клименко.

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Нагадаємо, що новий документ між Лондоном та Києвом охоплює сфери від інформаційної та кібербезпеки до мілітарної співпраці

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