У Києві мікроавтобус влетів у вантажівку: загинув водій (фото)

У середу, 10 січня, на Гостомельському шосе - в Оболонському районі Києва - сталася смертельна аварія. Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначалася, що ДТП сталася сьогодні близько 06:30. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу Volkswagen 1990 року народження не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою,за кермом якої перебував житомирянин 1988 року народження.

Внаслідок аварії керманич мікроавтобусу отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці події.

Слідчі продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі деталі смертельної автопригоди.

ДТП на Гостомельському шосе. / Фото: Відділ комунікації поліції Києва

ДТП на Гостомельському шосе. / Фото: Відділ комунікації поліції Києва

ДТП на Гостомельському шосе. / Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Як повідомлялося, на Волині правоохоронець на смерть збив дитину. Чоловік за кермом службового авто "ВАЗ-21230 наїхав на хлопця, який йшов у попутному напрямку.

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