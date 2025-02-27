У Києві пролунала серія вибухів: місто атакують ворожі БпЛА

У Києві пізно ввечері, 26 лютого, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о 23:50.

Перед вибухами у столиці та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали чотири вибухи.

Ми раніше інформували, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.

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