У Києві пролунала серія вибухів: місто атакують ворожі БпЛА

У столиці оголошена повітряна тривога.
У Києві пізно ввечері, 26 лютого, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о 23:50.
Перед вибухами у столиці та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали чотири вибухи.
Ми раніше інформували, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.
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