У Києві чоловік влаштував стрілянину просто на дорозі: чим все закінчилось

На місці події працюють слідчі, які встановлюють усі деталі інциденту.

У Києві патрульні поліцейські оперативно затримали чоловіка, який влаштував стрілянину під час конфлікту між водіями.

Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції України.

Інцидент стався між водіями автомобілів Hyundai та Mitsubishi. За словами потерпілого, водій Mitsubishi дістав пістолет і вистрілив у його напрямку, після чого зник у невідомому напрямку.

Правоохоронці отримали прикмети зловмисника та розпочали пошуки. Інспектори швидко встановили місцезнаходження підозрюваного та зупинили його авто в Солом’янському районі столиці.

“Водій поводився агресивно, тож його затримали та викликали слідчих для з’ясування всіх обставин події”, – зазначили у поліції.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили предмет, схожий на пістолет. Наразі відомо, що за цим фактом у ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Нагадаємо, в Києві поліція знешкодила злочинну схему з незаконного ввезення та продажу понад 20 видів лікарських засобів із Росії.

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