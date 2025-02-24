Київщину атакували "Шахеди": є пошкодження і постраждалий (фото)

Російська армія атакувала Київську область безпілотниками у ніч проти 24 лютого. Є пошкодження у Броварському районі, постраждав чоловік.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Під час чергової ворожої атаки дронами на Київщину працювали сили ППО і є збиті ворожі цілі.

Минулося без влучань в об’єкти критичної інфраструктури. Однак через атаку у Броварському районі пошкоджений недобудований багатоповерховий будинок. Виникла пожежа між 23 та 24 поверхами, яка була оперативно ліквідована.

Постраждав охоронець житлового комплексу 1974 року народження: він отримав гостру реакцію на стрес. Чоловіку надали всю необхідну медичну допомогу на місці.

Оперативні служби продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 24 лютого / Фото: Київська овація

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 24 лютого / Фото: Київська овація

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого Росія атакувала Україну 185 безпілотниками різних типів. Через атаку постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.