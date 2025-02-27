В Киеве раздалась серия взрывов: город атакуют вражеские БпЛА

В столице объявлена воздушная тревога.
В Киеве поздно вечером, 26 февраля, раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 23:50.
Перед взрывами в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком прогремели четыре взрыва.
Мы ранее информировали, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.
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