В Киеве раздалась серия взрывов: город атакуют вражеские БпЛА

В Киеве поздно вечером, 26 февраля, раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 23:50.

Перед взрывами в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком прогремели четыре взрыва.

Мы ранее информировали, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.

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