Атака на Київську область: росіяни вбили журналістку "Укрінформу"

Ворожий дрон влучив у будинок Тетяни Кулик.
Під час нічної атаки безпілотниками на Київську область загинула журналістка видання "Укрінформ" Тетяна Кулик.
Про це повідомили у самому виданні.
Російський дрон влучив у будинок журналістки у Бучанському районі, через що спалахнула пожежа.
Тетяна Кулик – досвідчена журналістка, авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних". Вона виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.
Окрім того, Тетяна обіймала посади ведучої "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучої Суспільного мовлення і була членкинею Національної спілки журналістів України.
"Колектив Укрінформу висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства", – зазначається у заяві.
Нагадаємо, під час атаки у ніч проти 26 лютого російські окупанти вдарили по житловому будинку на Київщині. На місці трагедії загинуло подружжя – відомий хірург та телевізійниця.
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