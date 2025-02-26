Атака на Київську область: росіяни вбили журналістку "Укрінформу"

Під час нічної атаки безпілотниками на Київську область загинула журналістка видання "Укрінформ" Тетяна Кулик.

Про це повідомили у самому виданні.

Російський дрон влучив у будинок журналістки у Бучанському районі, через що спалахнула пожежа.

Тетяна Кулик – досвідчена журналістка, авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних". Вона виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

Окрім того, Тетяна обіймала посади ведучої "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучої Суспільного мовлення і була членкинею Національної спілки журналістів України.

"Колектив Укрінформу висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства", – зазначається у заяві.

Нагадаємо, під час атаки у ніч проти 26 лютого російські окупанти вдарили по житловому будинку на Київщині. На місці трагедії загинуло подружжя – відомий хірург та телевізійниця.

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