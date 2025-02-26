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Удар по Києву: у передмісті столиці вщент вигорів будинок (фото)

Удар по Києву: у передмісті столиці вщент вигорів будинок (фото)

Пожежа двоповерхового приватного будинку в Бучанському районі після ворожої атаки / Фото: Київська обласна держадміністрація

Унаслідок атаки постраждала 19-річна дівчина.

Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі Києва сталася пожежа двоповерхового приватного будинку.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків, запевняє КОВА. За інформацією столичних пабліків, приліт стався у приватному секторі села Крюківщина, що в передмісті Києва.

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У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні.

Більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, що у Києві у ніч на 26 лютого лунали вибухи.

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