У Києві оновлюють правила для громадського транспорту під час тривог: що зміниться

У Києві оновлять правила для громадського транспорту під час тривог водії самі вирішуватимуть, зупинятися чи продовжувати рух

Про це повідомив речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE.

Цю ініціативу найближчим часом винесуть на розгляд Ради оборони міста.

За його словами, столичні посадовці разом із військовими, правоохоронцями та представниками Держслужби з надзвичайних ситуацій напрацьовують алгоритм дій під час повітряної тривоги — з урахуванням відновлення повноцінного руху громадського транспорту в столиці.

"Вже маємо перші офіційні та конкретні позиції від правоохоронних структур столиці, зокрема пропозиції оптимізації порядку дій для водіїв громадського транспорту та пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Тимур Ткаченко повідомляв, що у Києві створять робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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