Скільки налічує населення Києва і як вирахувати "приїжджих" – чиновники відповіли

Населення столиці можна порахувати і без офіційного перепису.

Населення столиці України складає 3,7 мільйона жителів.

Такі підрахунки зробили за кількістю мобільних телефонів, заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик, передають Новини.LIVE.

Депутат Київради Леонід Ємець додав, що для оцінки реальної кількості жителів столиці можна аналізувати дані про те, яка кількість людей користується наземним громадським транспортом, метрополітеном та яка кількість зареєстрованих автомобілів.

"Це люди, які живуть в Києві. Від цієї кількості відняти офіційно зареєстрованих киян, і ті, що залишилися – це ті жителі столиці, що незареєстровані у Києві офіційно", – каже Ємець.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки налічує населення Києва і яка частка переселенців.

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