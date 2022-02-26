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У Києві повітряна тривога: всі в укриття

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У Києві лунає повітряна тривога. Всім необхідно негайно сховатися до укриттів.

У Києві оголосили повітряну тривогу – всі до укриттів!

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