Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киеве воздушная тревога: все в укрытия

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

В Киеве раздается воздушная тревога. Всем необходимо немедленно уйти в укрытия.

В Киеве объявили воздушную тревогу – все до укрытия!

Отметим:

Россия наносит удары по гражданскому населению

Напомним:

Следующая публикация