В Киеве воздушная тревога: все в укрытия

В Киеве воздушная тревога: все в укрытия

В Киеве раздается воздушная тревога. Всем необходимо немедленно уйти в укрытия.

В Киеве объявили воздушную тревогу – все до укрытия!