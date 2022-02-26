Ворог до Києва не прорвався, але в місті орудують диверсанти – Кличко

Ворог до Києва не прорвався, але в місті орудують диверсанти – Кличко

Ситуація в столиці складна і напружена, повідомив мер.

Ворог до Києва не прорвався, але в місті орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час свого звернення 26 лютого.

"Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз. Зранку у житловий будинок на вул. Лобановського влучила ракета. Руйнування в будинку – з 17 по 21 поверхи", ­– повідомив міський голова.

Росія обстрілює житлові квартали в Києві, в інших містах і селищах держави. У столиці від початку атаки загинули або померли 6 мирних жителів, зокрема 1 дитина. Загинули також14 військових і бійців теробони.Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних, зокрема 3 дітей.