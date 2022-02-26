Під Гостомелем “кадирівцям” влаштували пекло: елітний підрозділ Росгвардії із Чечні на чолі з генералом знищено

Під Гостомелем “кадирівцям” влаштували пекло: елітний підрозділ Росгвардії із Чечні на чолі з генералом знищено

Інформацію про розгром підтверджує один із полонених.

Під Гостомелем біля Києва було розгромлено підрозділ так званих “кадирівців” - елітного чеченського спецназу Росгвардії на чолі з генералом Магомадом Тушаєвим.

Інформацію, яку поширили в суботу, 26 лютого, в соцмережах, ТСН.ua підтвердили власні поінформовані джерела.

Російських окупантів, які розташувалися на підступах до Києва, накрили артилерійським вогнем. Подальшою зачисткою території від ворога займався український спецназ “Альфа” та бійці добровольчих батальйонів.

При розгромі підрозділу було знищено генерала Магомада Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку Росгвардії із Чечні.

Інформацію про знищення підрозділу підтверджує також один із полонених.

Як повідомляють російські ЗМІ, міністр інформації Чеченської республіки Ахмед Дудаєв стверджує, що командир 141 спеціального моторизованого полку Нацгвардії імені А. Кадирова Магомад Тушаєв живий і, як доказ, опублікував у своєму Instagram запис голосового повідомлення від нього. Чеченською мовою чоловік, який назвався Магомадом Тушаєвим, каже, що не помер, і обіцяє завтра викласти відеодоказ.

Президент Чечні Рамзан Кадиров теж спростовує загибель Тушаєва у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, росіяни намагаються захопити аеродором в Гостомелі для того, щоб перекинути туди своїх десантників.

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